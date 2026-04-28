Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Am Dienstag fiel der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 24 021,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 894,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 159,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 22 102,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 858,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 320,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,22 Prozent nach. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 2,11 Prozent auf 111,45 EUR), Commerzbank (+ 2,10 Prozent auf 35,48 EUR), RWE (+ 1,32 Prozent auf 61,54 EUR), EON SE (+ 1,20 Prozent auf 18,93 EUR) und Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 40,79 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen QIAGEN (-10,76 Prozent auf 29,13 EUR), Bayer (-4,59 Prozent auf 36,62 EUR), Zalando (-3,02 Prozent auf 21,18 EUR), Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 172,98 EUR) und Henkel vz (-2,03 Prozent auf 62,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 605 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 185,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at