Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Fokus
|
21.05.2026 17:58:35
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,51 Prozent schwächer bei 24 638,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 895,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 530,50 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 195,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der LUS-DAX bei 25 236,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 915,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,293 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Merck (+ 2,97 Prozent auf 126,40 EUR), Zalando (+ 2,63 Prozent auf 20,65 EUR), Symrise (+ 2,48 Prozent auf 77,62 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 51,89 EUR) und adidas (+ 1,21 Prozent auf 150,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Airbus SE (-4,29 Prozent auf 166,00 EUR), Commerzbank (-3,45 Prozent auf 35,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,37 Prozent auf 474,30 EUR), Scout24 (-2,30 Prozent auf 70,20 EUR) und Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 209,40 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 624 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 195,749 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
21.05.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
21.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
20.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
20.05.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)