Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Der LUS-DAX setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 24 814,00 Punkte abwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 924,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 738,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 383,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 058,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 22 489,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,01 Prozent aufwärts. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 1,99 Prozent auf 384,60 EUR), Scout24 (+ 1,55 Prozent auf 68,60 EUR), Zalando (+ 1,31 Prozent auf 20,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,26 Prozent auf 192,30 EUR) und Allianz (+ 1,09 Prozent auf 371,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-3,60 Prozent auf 247,75 EUR), Brenntag SE (-1,80 Prozent auf 57,78 EUR), RWE (-1,65 Prozent auf 51,24 EUR), Daimler Truck (-1,37 Prozent auf 42,56 EUR) und Symrise (-1,10 Prozent auf 75,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 737 734 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,943 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

