Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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30.09.2026 12:27:09
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,34 Prozent schwächer bei 25 363,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 335,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 581,00 Zählern.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 571,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23 906,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,24 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 2,72 Prozent auf 55,98 EUR), Zalando (+ 2,47 Prozent auf 22,41 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,67 Prozent auf 377,20 EUR), RWE (+ 1,43 Prozent auf 59,76 EUR) und Fresenius SE (+ 1,43 Prozent auf 44,83 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-2,98 Prozent auf 40,74 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,46 EUR), HOCHTIEF (-1,02 Prozent auf 389,40 EUR), Allianz (-0,95 Prozent auf 418,80 EUR) und Continental (-0,94 Prozent auf 67,66 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 208 328 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 212,396 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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