Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter

Der LUS-DAX zeigt sich heute wenig verändert.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 24 920,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 859,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 018,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der LUS-DAX 24 323,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 316,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 21 403,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,44 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 344,00 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 1,56 Prozent auf 48,82 EUR), Commerzbank (+ 1,41 Prozent auf 35,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,04) Prozent auf 27,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 511,80 EUR) und Allianz (+ 0,85 Prozent auf 368,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BASF (-1,70 Prozent auf 45,55 EUR), Porsche Automobil (-1,48 Prozent auf 36,59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,44 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,43 Prozent auf 57,09 EUR) und GEA (-1,36 Prozent auf 61,75 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 603 252 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,350 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 6,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

