|Index-Bewegung
|
01.12.2025 17:59:05
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer
Am Montag verbuchte der LUS-DAX via XETRA letztendlich Verluste in Höhe von 1,05 Prozent auf 23 618,50 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 23 750,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 430,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 945,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 19 653,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18,31 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 23,56 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,92 Prozent auf 342,00 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR) und Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 013 868 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,453 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,58
|0,30%
|BASF
|44,65
|-0,40%
|BMW AG
|89,30
|1,57%
|Deutsche Börse AG
|224,80
|-3,52%
|Deutsche Telekom AG
|27,73
|-0,11%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,41
|1,32%
|E.ON SE
|15,21
|-0,72%
|Infineon AG
|35,42
|-2,52%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,97
|1,67%
|MTU Aero Engines AG
|341,80
|-2,90%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,26
|0,70%
|SAP SE
|209,45
|0,55%
|Siemens Energy AG
|113,05
|-1,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|99,50
|1,43%
|Zalando
|23,46
|1,08%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 631,00
|-1,00%
