Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Index-Bewegung 01.12.2025 17:59:05

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Der LUS-DAX notierte am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag verbuchte der LUS-DAX via XETRA letztendlich Verluste in Höhe von 1,05 Prozent auf 23 618,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 23 750,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 430,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 945,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 19 653,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18,31 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 59,07 EUR), Zalando (+ 1,55 Prozent auf 23,56 EUR), BMW (+ 1,52 Prozent auf 89,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 45,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,18 Prozent auf 99,54 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Airbus SE (-5,90 Prozent auf 192,58 EUR), Deutsche Börse (-2,99 Prozent auf 223,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,92 Prozent auf 342,00 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 35,40 EUR) und Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 112,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 013 868 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,453 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,58 0,30% Airbus SE
BASF 44,65 -0,40% BASF
BMW AG 89,30 1,57% BMW AG
Deutsche Börse AG 224,80 -3,52% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,73 -0,11% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,41 1,32% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 15,21 -0,72% E.ON SE
Infineon AG 35,42 -2,52% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,97 1,67% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 341,80 -2,90% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 37,26 0,70% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 209,45 0,55% SAP SE
Siemens Energy AG 113,05 -1,82% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 99,50 1,43% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 23,46 1,08% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 631,00 -1,00%

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

