Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer

Mit dem LUS-DAX geht es derzeit abwärts.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,93 Prozent tiefer bei 25 136,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 374,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 125,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 350,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 24 790,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24 208,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,79 Prozent auf 39,88 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 83,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,08) Prozent auf 1 026,00 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,03 Prozent auf 146,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-4,54 Prozent auf 317,70 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Merck (-1,88 Prozent auf 143,60 EUR) und adidas (-1,79 Prozent auf 156,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 928 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,565 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at