Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|LUS-DAX im Blick
|
23.10.2026 12:26:53
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,93 Prozent tiefer bei 25 136,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 374,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 125,00 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 350,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 24 790,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24 208,00 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,79 Prozent auf 39,88 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 83,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,08) Prozent auf 1 026,00 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,03 Prozent auf 146,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-4,54 Prozent auf 317,70 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Merck (-1,88 Prozent auf 143,60 EUR) und adidas (-1,79 Prozent auf 156,15 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 928 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,565 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|156,65
|-1,07%
|Beiersdorf AG
|83,94
|1,92%
|Deutsche Börse AG
|312,30
|-1,36%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|-3,07%
|E.ON SE
|18,44
|0,44%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,29
|2,60%
|Heidelberg Materials
|146,95
|1,98%
|Henkel KGaA Vz.
|78,26
|-0,53%
|Merck KGaA
|142,60
|-2,06%
|MTU Aero Engines AG
|317,00
|-4,95%
|Rheinmetall AG
|1 012,20
|0,20%
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,96
|0,12%
|Vonovia SE
|16,58
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 150,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.