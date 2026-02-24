Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,12 Prozent auf 24 961,00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 038,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 883,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 869,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 237,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 322,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,61 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell EON SE (+ 2,52 Prozent auf 18,94 EUR), Vonovia SE (+ 2,00 Prozent auf 28,10 EUR), Continental (+ 2,00 Prozent auf 73,60 EUR), Symrise (+ 1,95 Prozent auf 77,28 EUR) und RWE (+ 1,82 Prozent auf 52,62 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,55 Prozent auf 38,68 EUR), MTU Aero Engines (-5,91 Prozent auf 374,00 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 164,44 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR) und Fresenius SE (-1,62 Prozent auf 50,88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 752 606 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 191,124 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 6,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at