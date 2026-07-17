Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 24 792,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 648,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 849,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 850,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 650,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der LUS-DAX bei 24 400,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,920 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,00 Prozent auf 27,48 EUR), EON SE (+ 2,25 Prozent auf 19,32 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 981,20 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 256,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,42 Prozent auf 35,66 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-5,76 Prozent auf 60,98 EUR), Deutsche Bank (-3,95 Prozent auf 30,43 EUR), Commerzbank (-3,76 Prozent auf 36,60 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 262,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,83 Prozent auf 452,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 558 545 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 205,888 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at