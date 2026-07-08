MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Index-Bewegung
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08.07.2026 09:28:36
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 1,14 Prozent tiefer bei 25 173,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 456,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 149,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 569,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 23 990,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 24 237,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,43 Prozent auf 74,60 EUR), EON SE (+ 0,87 Prozent auf 19,22 EUR), RWE (+ 0,46 Prozent auf 56,84 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 155,66 EUR) und BASF (+ 0,06 Prozent auf 47,39 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-3,10 Prozent auf 356,70 EUR), Vonovia SE (-3,04 Prozent auf 21,70 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 498,00 EUR) und Continental (-1,95 Prozent auf 71,46 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 441 400 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,654 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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