Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Am vierten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,20 Prozent schwächer bei 26 163,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26 085,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 229,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 25 826,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 954,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 23 951,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,50 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Henkel vz (+ 3,92 Prozent auf 79,54 EUR), Zalando (+ 2,78 Prozent auf 25,14 EUR), Brenntag SE (+ 2,51 Prozent auf 64,64 EUR) und RWE (+ 2,17 Prozent auf 56,48 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-6,02 Prozent auf 71,80 EUR), Siemens (-4,49 Prozent auf 273,10 EUR), Rheinmetall (-3,46 Prozent auf 1 159,00 EUR), Commerzbank (-2,19 Prozent auf 38,49 EUR) und Vonovia SE (-1,89 Prozent auf 20,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 11 922 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 219,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at