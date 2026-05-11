Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer

Am ersten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,40 Prozent schwächer bei 24 339,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 206,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 370,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 802,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 925,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 528,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,924 Prozent nach unten. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 3,50 Prozent auf 53,46 EUR), Brenntag SE (+ 3,22 Prozent auf 62,86 EUR), Deutsche Börse (+ 2,18 Prozent auf 248,00 EUR), EON SE (+ 1,87 Prozent auf 18,25 EUR) und Zalando (+ 1,74 Prozent auf 20,21 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil GEA (-4,89 Prozent auf 56,35 EUR), adidas (-3,51 Prozent auf 141,70 EUR), MTU Aero Engines (-3,11 Prozent auf 295,50 EUR), Beiersdorf (-2,72 Prozent auf 70,14 EUR) und Rheinmetall (-2,69 Prozent auf 1 185,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 132 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 201,962 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at