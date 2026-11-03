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LUS-DAX-Kursentwicklung 03.11.2026 09:28:30

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels leichter

Der LUS-DAX fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 25 723,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25 780,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 647,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 280,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 24 128,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,71 Prozent. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 5,64 Prozent auf 52,84 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 43,74 EUR), RWE (+ 0,78 Prozent auf 56,96 EUR), Vonovia SE (+ 0,67 Prozent auf 16,50 EUR) und Hannover Rück (+ 0,62 Prozent auf 293,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-3,71 Prozent auf 25,99 EUR), Infineon (-3,50 Prozent auf 50,18 EUR), MTU Aero Engines (-2,28 Prozent auf 337,90 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 127,06 EUR) und adidas (-2,26 Prozent auf 168,95 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 705 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 238,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,70 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Hannover Rück 291,20 0,28% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 80,96 -0,44% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 52,57 3,26% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 335,30 -2,36% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 56,78 0,64% RWE AG St.
SAP SE 206,15 -1,27% SAP SE
Siemens Energy AG 130,82 2,72% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 43,22 -0,32% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,00 -1,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
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