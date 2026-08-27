HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|LUS-DAX-Performance im Blick
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27.08.2026 09:28:46
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 26 298,00 Punkte.
Bei 26 383,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 290,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 230,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 015,00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,05 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Infineon (+ 1,87 Prozent auf 56,22 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR), SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,71 Prozent auf 427,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 36,84 EUR), Heidelberg Materials (-1,29 Prozent auf 168,50 EUR), MTU Aero Engines (-1,15 Prozent auf 361,50 EUR) und Henkel vz (-1,00 Prozent auf 75,60 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 504 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,665 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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