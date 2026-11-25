Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 25 044,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 136,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 003,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 150,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 279,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 572,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,95 Prozent. Bei 27 000,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,24 Prozent auf 64,38 EUR), BMW (+ 2,29 Prozent auf 54,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 38,15 EUR), Vonovia SE (+ 1,88 Prozent auf 17,39 EUR) und Daimler Truck (+ 1,82 Prozent auf 40,87 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR), Commerzbank (-0,82 Prozent auf 35,26 EUR), Scout24 (-0,78 Prozent auf 82,40 EUR), Siemens Energy (-0,70 Prozent auf 117,06 EUR) und Bayer (-0,65 Prozent auf 51,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 548 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at