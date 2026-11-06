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Marktbericht 06.11.2026 12:27:06

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer

MDAX-Handel am Mittag.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,24 Prozent leichter bei 30 507,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 349,470 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,729 Prozent auf 30 666,41 Punkte an der Kurstafel, nach 30 891,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 870,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 441,12 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,066 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 30 543,27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 32 431,12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der MDAX bei 28 959,63 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,52 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 30,23 EUR), LANXESS (+ 2,62 Prozent auf 13,30 EUR), Siltronic (+ 2,19) Prozent auf 51,30 EUR), Aroundtown SA (+ 1,98 Prozent auf 1,65 EUR) und Lufthansa (+ 1,37 Prozent auf 8,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-5,43 Prozent auf 78,10 EUR), RTL (-3,99 Prozent auf 32,50 EUR), Talanx (-3,34 Prozent auf 130,20 EUR), AUTO1 (-3,31 Prozent auf 18,09 EUR) und Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 65,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 648 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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LANXESS AG 13,13 1,86% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,36 3,54% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,95 -1,37% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,52 -0,36% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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