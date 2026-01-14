Lufthansa Aktie
Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit Abgaben
Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,09 Prozent auf 31 886,39 Punkte nach. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 380,704 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,013 Prozent schwächer bei 32 233,06 Punkten, nach 32 237,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 284,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 871,81 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 29 959,19 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Wert von 30 074,66 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 14.01.2025, einen Stand von 25 167,49 Punkten auf.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 3,47 Prozent auf 13,40 EUR), Fraport (+ 0,92 Prozent auf 71,45 EUR), LANXESS (+ 0,58 Prozent auf 17,32 EUR), Porsche vz (+ 0,46 Prozent auf 43,58 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,43 Prozent auf 116,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 19,29 EUR), Aroundtown SA (-3,14 Prozent auf 2,71 EUR), Lufthansa (-2,96 Prozent auf 8,44 EUR), IONOS (-2,79 Prozent auf 27,90 EUR) und Nordex (-2,50 Prozent auf 31,98 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 534 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,086 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent, die höchste im Index.
