Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit klaren Verlusten

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 3,32 Prozent schwächer bei 31 542,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 364,530 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,449 Prozent auf 32 480,64 Punkte an der Kurstafel, nach 32 627,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 499,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 534,79 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 4,56 Prozent abwärts. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 32 125,47 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 30 295,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, notierte der MDAX bei 31 057,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 1,23 Prozent auf 16,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,22 Prozent auf 38,32 EUR), K+S (+ 1,06 Prozent auf 13,31 EUR), Delivery Hero (+ 0,71 Prozent auf 36,67 EUR) und HUGO BOSS (+ 0,00 Prozent auf 37,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Aroundtown SA (-7,86 Prozent auf 2,18 EUR), Fraport (-7,08 Prozent auf 70,25 EUR), Lufthansa (-6,51 Prozent auf 9,25 EUR), LEG Immobilien (-5,96 Prozent auf 52,85 EUR) und TAG Immobilien (-5,87 Prozent auf 13,48 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 646 540 Aktien gehandelt. Mit 42,193 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at