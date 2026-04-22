freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Kursentwicklung im Fokus 22.04.2026 12:27:24

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Mittwochmittag

MDAX-Handel am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 31 222,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 375,046 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,432 Prozent auf 31 483,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 347,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 31 514,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 208,86 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,38 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 27 796,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, notierte der MDAX bei 31 687,04 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 22.04.2025, mit 27 278,11 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,783 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit K+S (+ 6,15 Prozent auf 15,71 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,24 Prozent auf 97,05 EUR), LANXESS (+ 3,08 Prozent auf 18,73 EUR), Evonik (+ 2,40 Prozent auf 17,48 EUR) und Salzgitter (+ 1,86 Prozent auf 52,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen TUI (-2,97 Prozent auf 6,99 EUR), Lufthansa (-2,49 Prozent auf 7,51 EUR), thyssenkrupp (-2,44 Prozent auf 8,71 EUR), KION GROUP (-2,09 Prozent auf 44,90 EUR) und Delivery Hero (-2,04 Prozent auf 19,91 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 922 687 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,643 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 7,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

16.04.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
