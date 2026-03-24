Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent auf 28 190,00 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 332,775 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,160 Prozent auf 28 274,52 Punkte an der Kurstafel, nach 28 229,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 899,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 291,02 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat, am 24.02.2026, lag der MDAX noch bei 31 409,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 302,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 755,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 9,01 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 5,52 Prozent auf 13,39 EUR), PUMA SE (+ 4,51 Prozent auf 21,34 EUR), K+S (+ 4,02 Prozent auf 15,80 EUR), AUTO1 (+ 3,14 Prozent auf 16,76 EUR) und Evonik (+ 2,59 Prozent auf 14,66 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen DEUTZ (-3,17 Prozent auf 8,87 EUR), HENSOLDT (-3,04 Prozent auf 71,80 EUR), Nemetschek SE (-2,11 Prozent auf 67,20 EUR), Delivery Hero (-2,06 Prozent auf 16,16 EUR) und RENK (-1,97 Prozent auf 50,67 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 366 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 33,297 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at