Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 2,77 Prozent tiefer bei 28 702,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 349,918 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,657 Prozent leichter bei 29 325,58 Punkten in den Handel, nach 29 519,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 595,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 338,11 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,659 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 479,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der MDAX bei 30 361,46 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 29 644,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,35 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 28 488,77 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 13,15 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (+ 6,34 Prozent auf 27,50 EUR), Nemetschek SE (+ 2,87 Prozent auf 69,90 EUR), RATIONAL (+ 1,50 Prozent auf 677,50 EUR) und TeamViewer (+ 0,40 Prozent auf 4,47 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-10,03 Prozent auf 12,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,97 Prozent auf 34,62 EUR), PUMA SE (-6,46 Prozent auf 20,12 EUR), thyssenkrupp (-6,05 Prozent auf 7,86 EUR) und Aurubis (-6,02 Prozent auf 154,60 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 202 978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 32,887 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,26 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at