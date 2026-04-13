Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags im Minus

Der MDAX bewegt sich heute im Minus.

Am Montag gibt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,54 Prozent auf 29 913,28 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 363,127 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,911 Prozent auf 30 105,39 Punkte an der Kurstafel, nach 30 382,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 878,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 136,44 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der MDAX mit 28 819,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, notierte der MDAX bei 32 237,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 25 774,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,44 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 1,87 Prozent auf 34,86 EUR), K+S (+ 1,79 Prozent auf 15,92 EUR), HENSOLDT (+ 1,25 Prozent auf 77,68 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,72 Prozent auf 83,50 EUR) und Evonik (-0,12 Prozent auf 17,34 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-6,20 Prozent auf 57,50 EUR), Fraport (-4,96 Prozent auf 75,75 EUR), Lufthansa (-4,31 Prozent auf 7,60 EUR), United Internet (-3,50 Prozent auf 27,00 EUR) und TUI (-3,38 Prozent auf 7,02 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 820 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36,062 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at