Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 32 632,52 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 382,314 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,228 Prozent auf 32 780,94 Punkte an der Kurstafel, nach 32 855,82 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 560,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32 780,94 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,025 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 440,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29 519,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 684,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,64 Prozent auf 66,15 EUR), Nordex (+ 2,13 Prozent auf 44,12 EUR), Lufthansa (+ 2,03 Prozent auf 9,07 EUR), Fraport (+ 1,80 Prozent auf 73,50 EUR) und RENK (+ 1,67 Prozent auf 47,85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Schaeffler (-6,46 Prozent auf 8,69 EUR), Sartorius vz (-5,17 Prozent auf 216,40 EUR), Salzgitter (-4,69 Prozent auf 53,80 EUR), Aurubis (-4,00 Prozent auf 196,80 EUR) und AUMOVIO (-3,55 Prozent auf 39,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 118 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at