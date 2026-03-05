Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Index im Fokus
|
05.03.2026 15:59:16
Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,81 Prozent auf 30 110,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 356,449 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,040 Prozent leichter bei 30 345,03 Punkten in den Handel, nach 30 357,28 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 560,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 076,36 Einheiten.
MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 2,30 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der MDAX mit 31 434,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, notierte der MDAX bei 29 696,45 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 29 763,14 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,81 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 29 490,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 8,27 Prozent auf 23,44 EUR), Delivery Hero (+ 4,30 Prozent auf 18,54 EUR), Fielmann (+ 2,81 Prozent auf 43,95 EUR), CTS Eventim (+ 2,28 Prozent auf 67,30 EUR) und TeamViewer (+ 1,99 Prozent auf 4,62 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil RENK (-6,52 Prozent auf 54,87 EUR), Ströer SE (-5,56 Prozent auf 32,25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,39 Prozent auf 93,60 EUR), HENSOLDT (-4,13 Prozent auf 75,40 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,49 Prozent auf 45,36 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 492 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,310 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 7,59 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
