Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 32 553,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 377,222 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,364 Prozent tiefer bei 32 688,51 Punkten, nach 32 807,90 Punkten am Vortag.

Bei 32 493,32 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 694,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 30 249,93 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 31 452,62 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Wert von 30 390,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,08 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 910,19 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Aurubis (+ 1,69 Prozent auf 204,20 EUR), K+S (+ 0,90 Prozent auf 14,51 EUR), Evonik (+ 0,82 Prozent auf 17,26 EUR), PUMA SE (+ 0,72 Prozent auf 28,05 EUR) und Schaeffler (+ 0,71 Prozent auf 9,93 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,26 Prozent auf 42,90 EUR), HENSOLDT (-4,16 Prozent auf 85,32 EUR), Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 62,75 EUR), WACKER CHEMIE (-3,13 Prozent auf 97,55 EUR) und TUI (-2,32 Prozent auf 6,72 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 149 092 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,505 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at