PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Index-Performance im Fokus
|
03.02.2026 12:27:12
Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 31 473,32 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 367,620 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,477 Prozent höher bei 31 662,48 Punkten in den Handel, nach 31 512,09 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31 769,85 Punkte, das Tagestief hingegen 31 455,94 Zähler.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 979,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 835,06 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Wert von 26 388,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,59 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 5,33 Prozent auf 11,77 EUR), TRATON (+ 3,61 Prozent auf 34,42 EUR), Aurubis (+ 3,02 Prozent auf 167,10 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,80 Prozent auf 64,35 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,83 Prozent auf 122,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nemetschek SE (-4,68 Prozent auf 73,30 EUR), PUMA SE (-4,01 Prozent auf 22,52 EUR), AUTO1 (-3,31 Prozent auf 28,00 EUR), Sartorius vz (-3,07 Prozent auf 227,60 EUR) und CTS Eventim (-2,68 Prozent auf 68,95 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 766 820 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 36,855 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CTS Eventim
|
03.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome (EQS Group)
|
23.01.26