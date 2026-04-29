TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 29.04.2026 17:58:53

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

So performte der MDAX am Mittwoch zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 29 959,42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 361,372 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 30 091,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30 057,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 301,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 901,72 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 27 655,45 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Wert von 31 233,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der MDAX bei 28 432,19 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,29 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit FUCHS SE VZ (+ 10,16 Prozent auf 41,40 EUR), thyssenkrupp (+ 9,86 Prozent auf 9,61 EUR), Salzgitter (+ 4,31) Prozent auf 46,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,93 Prozent auf 44,69 EUR) und JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 32,24 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil WACKER CHEMIE (-5,18 Prozent auf 90,70 EUR), Fraport (-4,22 Prozent auf 68,05 EUR), Schaeffler (-3,02 Prozent auf 7,70 EUR), CTS Eventim (-2,75 Prozent auf 56,50 EUR) und TUI (-2,75 Prozent auf 6,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 8 694 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TUI-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,58 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

mehr Analysen
27.04.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.04.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
22.04.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 46,73 4,75% AIXTRON SE
CTS Eventim 56,00 -0,53% CTS Eventim
Fraport AG 69,60 2,73% Fraport AG
freenet AG 27,22 1,80% freenet AG
FUCHS SE VZ 40,14 -2,43% FUCHS SE VZ
JENOPTIK AG 33,24 3,81% JENOPTIK AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,19 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 32,90 -13,42% RTL
Salzgitter 47,98 2,35% Salzgitter
Schaeffler AG 8,06 4,95% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 10,13 6,14% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,32 2,56% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 93,70 3,42% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 589,95 1,93%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen