Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 29 959,42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 361,372 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 30 091,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30 057,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 301,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 901,72 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 27 655,45 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Wert von 31 233,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der MDAX bei 28 432,19 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,29 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit FUCHS SE VZ (+ 10,16 Prozent auf 41,40 EUR), thyssenkrupp (+ 9,86 Prozent auf 9,61 EUR), Salzgitter (+ 4,31) Prozent auf 46,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,93 Prozent auf 44,69 EUR) und JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 32,24 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil WACKER CHEMIE (-5,18 Prozent auf 90,70 EUR), Fraport (-4,22 Prozent auf 68,05 EUR), Schaeffler (-3,02 Prozent auf 7,70 EUR), CTS Eventim (-2,75 Prozent auf 56,50 EUR) und TUI (-2,75 Prozent auf 6,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 8 694 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TUI-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,58 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at