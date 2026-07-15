Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste

Mit dem MDAX geht es heute abwärts.

Am Mittwoch fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 31 917,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 350,084 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,107 Prozent schwächer bei 32 066,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 100,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 066,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 741,82 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,553 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 582,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der MDAX mit 30 887,08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 086,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,03 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 2,39 Prozent auf 42,04 EUR), TRATON (+ 2,29 Prozent auf 35,66 EUR), thyssenkrupp (+ 1,28 Prozent auf 11,86 EUR), KION GROUP (+ 0,95 Prozent auf 40,47 EUR) und AUMOVIO (+ 0,83 Prozent auf 36,45 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-3,49 Prozent auf 94,00 EUR), WACKER CHEMIE (-2,96 Prozent auf 93,50 EUR), LANXESS (-2,71 Prozent auf 15,45 EUR), United Internet (-2,31 Prozent auf 23,64 EUR) und TAG Immobilien (-2,17 Prozent auf 13,06 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 595 513 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,736 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,72 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at