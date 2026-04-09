Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Marktbericht 09.04.2026 12:26:56

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,30 Prozent leichter bei 29 902,08 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 345,258 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,369 Prozent leichter bei 30 183,26 Punkten in den Handel, nach 30 295,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 211,11 Punkte, das Tagestief hingegen 29 848,06 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 875,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der MDAX noch bei 32 167,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der MDAX mit 24 866,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,48 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 1,99 Prozent auf 17,98 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,86 Prozent auf 33,88 EUR), Ströer SE (+ 1,80 Prozent auf 32,72 EUR), Nordex (+ 1,19 Prozent auf 46,10 EUR) und Evonik (+ 0,78 Prozent auf 16,90 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Lufthansa (-3,82 Prozent auf 7,81 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,24 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,59 Prozent auf 86,00 EUR), Schaeffler (-3,35 Prozent auf 7,49 EUR) und thyssenkrupp (-2,89 Prozent auf 8,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 671 129 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,454 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 37,29 2,39% AIXTRON SE
Evonik AG 17,14 0,00% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 33,96 0,53% flatexDEGIRO AG
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 39,98 -1,33% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Schaeffler AG 7,66 -0,39% Schaeffler AG
Ströer SE & Co. KGaA 34,14 3,90% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 8,24 -0,63% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 86,80 -0,34% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,15 -0,80% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 121,54 0,23%

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