Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Marktbericht
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09.04.2026 12:26:56
Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert am Donnerstagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,30 Prozent leichter bei 29 902,08 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 345,258 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,369 Prozent leichter bei 30 183,26 Punkten in den Handel, nach 30 295,08 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 30 211,11 Punkte, das Tagestief hingegen 29 848,06 Zähler.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 875,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der MDAX noch bei 32 167,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der MDAX mit 24 866,00 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,48 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 1,99 Prozent auf 17,98 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,86 Prozent auf 33,88 EUR), Ströer SE (+ 1,80 Prozent auf 32,72 EUR), Nordex (+ 1,19 Prozent auf 46,10 EUR) und Evonik (+ 0,78 Prozent auf 16,90 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Lufthansa (-3,82 Prozent auf 7,81 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,24 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,59 Prozent auf 86,00 EUR), Schaeffler (-3,35 Prozent auf 7,49 EUR) und thyssenkrupp (-2,89 Prozent auf 8,25 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 671 129 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,454 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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