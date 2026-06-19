Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Am Freitag beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 32 647,55 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 383,533 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,286 Prozent auf 32 572,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 665,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32 541,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 776,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,021 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 331,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der MDAX mit 28 423,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der MDAX 29 120,07 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 8,68 Prozent auf 17,27 EUR), JENOPTIK (+ 6,68 Prozent auf 46,96 EUR), Evonik (+ 5,24 Prozent auf 16,08 EUR), Nordex (+ 5,16 Prozent auf 47,72 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,61 Prozent auf 99,10 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AUTO1 (-5,21 Prozent auf 24,40 EUR), TUI (-2,72 Prozent auf 7,16 EUR), Fraport (-2,64 Prozent auf 71,80 EUR), Nemetschek SE (-2,47 Prozent auf 53,30 EUR) und KRONES (-2,38 Prozent auf 115,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 9 565 129 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,885 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Aroundtown SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 8,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at