Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter

Am Dienstag sinkt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,71 Prozent auf 32 166,20 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 365,345 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,021 Prozent auf 32 717,55 Punkte an der Kurstafel, nach 32 724,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 32 717,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 159,51 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 31 980,52 Punkten bewertet. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 32 899,55 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 30 446,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Talanx (+ 0,96 Prozent auf 126,40 EUR), HUGO BOSS (+ 0,80 Prozent auf 38,96 EUR), Delivery Hero (+ 0,52 Prozent auf 36,92 EUR), K+S (+ 0,12 Prozent auf 16,53 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 24,36 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Siltronic (-3,86 Prozent auf 75,95 EUR), Salzgitter (-3,69 Prozent auf 54,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,64 Prozent auf 84,70 EUR), Bilfinger SE (-3,64 Prozent auf 80,75 EUR) und thyssenkrupp (-3,63 Prozent auf 13,93 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 056 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,553 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,37 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at