HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 11.09.2026 12:26:52

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag schwächer

Aktuell legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,08 Prozent auf 18 399,43 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,845 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 18 431,79 Punkte an der Kurstafel, nach 18 414,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 385,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 446,40 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,84 Prozent abwärts. Der SDAX stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 18 571,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der SDAX bei 18 027,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der SDAX mit 16 536,09 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,01 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ASTA Energy Solutions (+ 2,50 Prozent auf 65,60 EUR), GFT SE (+ 1,62 Prozent auf 25,05 EUR), OHB SE (+ 1,57 Prozent auf 180,60 EUR), Kontron (+ 1,55 Prozent auf 21,00 EUR) und Stabilus SE (+ 1,52 Prozent auf 16,02 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen init innovation in traffic systems SE (-3,64 Prozent auf 42,35 EUR), HelloFresh (-2,58 Prozent auf 2,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,46 Prozent auf 53,55 EUR), Vincorion (-1,90 Prozent auf 18,89 EUR) und Dermapharm (-1,44 Prozent auf 37,75 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 576 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

mehr Analysen
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 2,78% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 65,20 3,16% ASTA Energy Solutions
Dermapharm Holding SE 37,75 -1,31% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 3,02 -0,72% EVOTEC SE
GFT SE 24,95 1,84% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,21 0,00% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,81 -1,47% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 42,35 -3,64% init innovation in traffic systems SE
Kontron 20,98 1,75% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,10 -0,26% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,90 0,97% Mutares
OHB SE 180,80 1,69% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 53,35 -1,39% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Stabilus SE 16,04 1,65% Stabilus SE
Vincorion 18,91 -2,30% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 400,60 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen