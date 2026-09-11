Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag schwächer

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,08 Prozent auf 18 399,43 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,845 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 18 431,79 Punkte an der Kurstafel, nach 18 414,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 385,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 446,40 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,84 Prozent abwärts. Der SDAX stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 18 571,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der SDAX bei 18 027,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der SDAX mit 16 536,09 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,01 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ASTA Energy Solutions (+ 2,50 Prozent auf 65,60 EUR), GFT SE (+ 1,62 Prozent auf 25,05 EUR), OHB SE (+ 1,57 Prozent auf 180,60 EUR), Kontron (+ 1,55 Prozent auf 21,00 EUR) und Stabilus SE (+ 1,52 Prozent auf 16,02 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen init innovation in traffic systems SE (-3,64 Prozent auf 42,35 EUR), HelloFresh (-2,58 Prozent auf 2,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,46 Prozent auf 53,55 EUR), Vincorion (-1,90 Prozent auf 18,89 EUR) und Dermapharm (-1,44 Prozent auf 37,75 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 576 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at