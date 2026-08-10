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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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SDAX-Marktbericht 10.08.2026 15:58:46

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot

Das macht der SDAX.

Am Montag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,60 Prozent auf 18 546,97 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,644 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,218 Prozent höher bei 18 700,32 Punkten in den Handel, nach 18 659,63 Punkten am Vortag.

Bei 18 700,32 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 546,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 18 128,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 18 628,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 394,92 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,86 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5,43 Prozent auf 3,65 EUR), TeamViewer (+ 2,98 Prozent auf 6,73 EUR), pbb (+ 2,96 Prozent auf 3,54 EUR), PVA TePla (+ 2,20 Prozent auf 30,72 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 1,96 Prozent auf 15,60 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Stabilus SE (-8,27 Prozent auf 15,76 EUR), PNE (-5,30 Prozent auf 9,83 EUR), GFT SE (-5,29 Prozent auf 22,40 EUR), Basler (-4,40 Prozent auf 22,80 EUR) und Jungheinrich (-3,21 Prozent auf 24,76 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 940 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 4,028 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,35 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Basler AG 22,90 -4,18% Basler AG
EVOTEC SE 3,67 4,91% EVOTEC SE
GFT SE 22,30 -5,71% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,35 -0,46% HAMBORNER REIT
Jungheinrich AG 24,58 -3,76% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,10 -2,09% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,55 2,30% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,10 0,18% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,48 0,87% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PNE AG 9,02 -12,43% PNE AG
PVA TePla AG 30,54 1,66% PVA TePla AG
Springer Nature 20,35 0,99% Springer Nature
Stabilus SE 15,64 -8,11% Stabilus SE
TeamViewer 6,65 2,47% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 540,54 -0,64%

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