Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 4,05 Prozent leichter bei 17 142,58 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,370 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,54 Prozent schwächer bei 17 589,85 Punkten, nach 17 865,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 049,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 589,85 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 18 004,12 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 16 581,23 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bewegte sich der SDAX bei 15 223,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,23 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 049,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,01 Prozent auf 30,46 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,40 EUR), Nagarro SE (-0,10 Prozent auf 51,20 EUR), Klöckner (-0,36 Prozent auf 10,96 EUR) und HelloFresh (-0,61 Prozent auf 4,71 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-16,57 Prozent auf 8,41 EUR), Dürr (-6,78 Prozent auf 22,00 EUR), EVOTEC SE (-6,26 Prozent auf 5,33 EUR), Salzgitter (-5,81 Prozent auf 49,64 EUR) und DEUTZ (-5,81 Prozent auf 11,68 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 2 825 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,524 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

