Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Letztendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 320,39 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 98,650 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 18 357,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 327,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 480,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 272,08 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,156 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der SDAX bei 17 024,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 367,67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,56 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 8,86 Prozent auf 24,32 EUR), EVOTEC SE (+ 4,05 Prozent auf 6,42 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,04 Prozent auf 113,20 EUR), Südzucker (+ 3,82 Prozent auf 9,93 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,83 Prozent auf 8,71 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Schaeffler (-5,64 Prozent auf 11,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-5,04 Prozent auf 90,50 EUR), PVA TePla (-3,43 Prozent auf 27,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,41 Prozent auf 49,26 EUR) und tonies (-2,98 Prozent auf 10,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 500 389 Aktien gehandelt. Mit 11,027 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Mit 8,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at