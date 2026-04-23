Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart

Der SDAX setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 18 040,36 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,522 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 18 008,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,73 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 043,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 008,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,249 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 16 463,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, lag der SDAX noch bei 18 302,82 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 15 371,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,94 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Stabilus SE (+ 6,08 Prozent auf 17,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,15 Prozent auf 38,64 EUR), tonies (+ 2,38) Prozent auf 9,91 EUR), Südzucker (+ 1,39 Prozent auf 11,70 EUR) und Einhell Germany vz (+ 1,23 Prozent auf 74,30 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Hypoport SE (-3,33 Prozent auf 84,30 EUR), EVOTEC SE (-2,37 Prozent auf 5,55 EUR), Vossloh (-2,19 Prozent auf 73,85 EUR), SMA Solar (-1,70 Prozent auf 47,34 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 27,30 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 43 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,272 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,78 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at