Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent auf 18 214,33 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 96,492 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,341 Prozent auf 18 255,94 Punkte an der Kurstafel, nach 18 318,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 183,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 271,95 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 18 118,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 946,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, betrug der SDAX-Kurs 14 754,55 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,95 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,34 Prozent auf 26,50 EUR), SCHOTT Pharma (+ 9,12 Prozent auf 16,04 EUR), Salzgitter (+ 5,83 Prozent auf 57,15 EUR), PNE (+ 2,82 Prozent auf 9,10 EUR) und Grand City Properties (+ 2,00 Prozent auf 10,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Gerresheimer (-31,21 Prozent auf 18,71 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,04 Prozent auf 46,64 EUR), Ottobock (-2,98 Prozent auf 57,00 EUR), secunet Security Networks (-1,98 Prozent auf 198,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 122,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Gerresheimer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 646 716 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 9,978 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at