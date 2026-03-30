Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt am Montagmittag nach

Am Montag verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent auf 16 248,86 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83,065 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,460 Prozent tiefer bei 16 263,20 Punkten, nach 16 338,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 277,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 126,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 18 194,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 174,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Stand von 15 624,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,38 Prozent nach unten. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Südzucker (+ 6,67 Prozent auf 11,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,12 Prozent auf 44,92 EUR), CANCOM SE (+ 1,73 Prozent auf 23,50 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,71 Prozent auf 71,20 EUR) und Alzchem Group (+ 1,61 Prozent auf 164,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,92 Prozent auf 47,50 EUR), Verve Group (-5,88 Prozent auf 1,30 EUR), Wüstenrot Württembergische (-4,69 Prozent auf 13,82 EUR), Mutares (-4,01 Prozent auf 28,70 EUR) und Gerresheimer (-2,82 Prozent auf 20,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 226 094 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,051 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at