Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|SDAX-Performance im Fokus
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11.09.2026 17:58:49
Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Der SDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 0,23 Prozent auf 18 371,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93,845 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 18 431,79 Punkte an der Kurstafel, nach 18 414,79 Punkten am Vortag.
Bei 18 350,06 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 446,40 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,99 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 571,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 027,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SDAX bei 16 536,09 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,85 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 2,91 Prozent auf 198,00 EUR), Kontron (+ 1,93 Prozent auf 21,08 EUR), JOST Werke (+ 1,85 Prozent auf 60,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,75 Prozent auf 6,99 EUR) und Springer Nature (+ 1,72 Prozent auf 20,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil HelloFresh (-4,94 Prozent auf 2,73 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,64 Prozent auf 52,35 EUR), EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 2,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 30,30 EUR) und Dermapharm (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR).
Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 198 528 Aktien gehandelt. Mit 4,238 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Carl Zeiss Meditec Hold
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|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JOST Werke AG
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|1,52%
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|21,10
|2,33%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
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