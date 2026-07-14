Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am zweiten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,58 Prozent auf 18 179,26 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 87,789 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,298 Prozent auf 18 231,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 286,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 948,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 240,39 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 377,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 682,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, lag der SDAX bei 17 803,23 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,75 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 13,59 Prozent auf 65,20 EUR), Befesa (+ 4,93 Prozent auf 34,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 31,84 EUR), Energiekontor (+ 2,09 Prozent auf 36,55 EUR) und Vincorion (+ 2,02 Prozent auf 19,19 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-24,12 Prozent auf 3,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,76 Prozent auf 28,48 EUR), PATRIZIA SE (-5,84 Prozent auf 7,42 EUR), Vossloh (-4,17 Prozent auf 59,70 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,14 Prozent auf 1,33 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 991 956 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at