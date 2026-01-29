Minuszeichen in Frankfurt: SDAX leichter

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent auf 18 165,02 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,444 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 18 367,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 319,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 161,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 367,87 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,693 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2025, einen Stand von 17 016,55 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Wert von 16 871,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der SDAX mit 14 323,32 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,66 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit secunet Security Networks (+ 1,89 Prozent auf 215,50 EUR), Stabilus SE (+ 1,51 Prozent auf 18,88 EUR), Vossloh (+ 1,47 Prozent auf 82,60 EUR), SMA Solar (+ 1,00 Prozent auf 38,34 EUR) und MBB SE (+ 0,94 Prozent auf 214,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Siltronic (-6,36 Prozent auf 52,30 EUR), adesso SE (-3,90 Prozent auf 81,40 EUR), ATOSS Software (-3,26 Prozent auf 94,90 EUR), Nagarro SE (-2,86 Prozent auf 71,40 EUR) und EVOTEC SE (-2,68 Prozent auf 6,25 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 1 134 282 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 11,216 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at