Minuszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Zum Handelsende fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0,86 Prozent auf 18 189,21 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 92,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,020 Prozent tiefer bei 18 342,96 Punkten in den Montagshandel, nach 18 346,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18 157,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 372,41 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 18 633,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 377,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 561,83 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 3,81 Prozent auf 25,90 EUR), TeamViewer (+ 3,46 Prozent auf 6,58 EUR), HelloFresh (+ 2,09 Prozent auf 2,79 EUR), CANCOM SE (+ 2,01 Prozent auf 22,80 EUR) und ATOSS Software (+ 1,68 Prozent auf 90,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ASTA Energy Solutions (-9,97 Prozent auf 57,80 EUR), Basler (-8,71 Prozent auf 20,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,14 Prozent auf 11,85 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6,43 Prozent auf 64,80 EUR) und PVA TePla (-5,82 Prozent auf 28,46 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 575 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,238 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at