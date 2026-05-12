Minuszeichen in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus

Der SDAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 2,47 Prozent auf 18 097,41 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 92,182 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,862 Prozent schwächer bei 18 396,13 Punkten, nach 18 556,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 071,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 402,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 17 257,63 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Stand von 17 683,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der SDAX bei 16 648,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 12,36 Prozent auf 28,72 EUR), SFC Energy (+ 6,11 Prozent auf 19,10 EUR), Shelly (+ 5,00 Prozent auf 63,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,15 Prozent auf 7,54 EUR) und Verve Group (+ 1,39 Prozent auf 1,46 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Medios (-13,51 Prozent auf 12,80 EUR), Elmos Semiconductor (-11,73 Prozent auf 170,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-11,44 Prozent auf 69,65 EUR), MBB SE (-9,56 Prozent auf 195,80 EUR) und Siltronic (-7,27 Prozent auf 89,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 964 442 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie hat mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at