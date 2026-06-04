Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mittags schwächer

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 18 720,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,950 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,110 Prozent auf 18 790,43 Punkte an der Kurstafel, nach 18 769,86 Punkten am Vortag.

Bei 18 655,41 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 800,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 008,68 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 556,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 897,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,87 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 4,39 Prozent auf 80,80 EUR), TeamViewer (+ 3,74 Prozent auf 6,11 EUR), Energiekontor (+ 3,20 Prozent auf 43,60 EUR), Douglas (+ 2,87 Prozent auf 9,33 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,35 Prozent auf 19,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen HAMBORNER REIT (-8,37 Prozent auf 4,60 EUR), INDUS (-6,03 Prozent auf 27,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,79 Prozent auf 37,44 EUR), Siltronic (-4,31 Prozent auf 100,00 EUR) und SFC Energy (-3,80 Prozent auf 21,50 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 234 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,166 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at