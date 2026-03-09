Minuszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone

Der SDAX zeigt sich am Montagnachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,98 Prozent tiefer bei 16 891,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,291 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 1,72 Prozent leichter bei 16 936,31 Punkten in den Handel, nach 17 232,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 671,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 936,31 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SDAX wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 18 133,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SDAX mit 16 857,79 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 607,33 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,67 Prozent zurück. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 671,12 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 2,41 Prozent auf 18,72 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,34 Prozent auf 19,28 EUR), Alzchem Group (+ 1,94 Prozent auf 158,00 EUR), Südzucker (+ 0,79 Prozent auf 10,20 EUR) und CANCOM SE (+ 0,63 Prozent auf 24,05 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Grand City Properties (-5,83 Prozent auf 10,02 EUR), SFC Energy (-5,70 Prozent auf 14,56 EUR), DEUTZ (-4,99 Prozent auf 10,28 EUR), Befesa (-4,29 Prozent auf 29,86 EUR) und Ottobock (-4,17 Prozent auf 55,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 997 913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,487 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Mit 8,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at