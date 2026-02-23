Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,09 Prozent leichter bei 17 826,57 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 95,531 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,393 Prozent auf 17 953,05 Punkte an der Kurstafel, nach 18 023,92 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 020,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 788,55 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 15 750,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 14 888,59 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 4,34 Prozent auf 12,03 EUR), Douglas (+ 2,59 Prozent auf 11,90 EUR), Salzgitter (+ 2,48 Prozent auf 55,85 EUR), ATOSS Software (+ 1,34 Prozent auf 83,00 EUR) und HORNBACH (+ 1,06 Prozent auf 85,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil MBB SE (-6,59 Prozent auf 205,50 EUR), Gerresheimer (-6,36 Prozent auf 19,14 EUR), HAMBORNER REIT (-5,88 Prozent auf 4,65 EUR), EVOTEC SE (-4,98 Prozent auf 5,80 EUR) und Hypoport SE (-4,68 Prozent auf 79,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 260 417 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 10,110 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at