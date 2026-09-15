Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 18 155,73 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,741 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 18 224,71 Punkten, nach 18 182,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 224,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 094,75 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 18 633,51 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Wert von 18 534,14 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 16 714,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 4,10 Prozent auf 25,40 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,43 Prozent auf 23,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,19 Prozent auf 53,65 EUR), MLP SE (+ 2,09 Prozent auf 9,27 EUR) und CEWE Stiftung (+ 2,08 Prozent auf 108,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Befesa (-2,57 Prozent auf 36,05 EUR), Springer Nature (-1,88 Prozent auf 19,82 EUR), Grand City Properties (-1,86 Prozent auf 8,44 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,85 Prozent auf 63,60 EUR) und SMA Solar (-1,73 Prozent auf 56,65 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 566 042 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at