Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,36 Prozent leichter bei 17 080,15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 83,314 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,719 Prozent tiefer bei 17 191,60 Punkten, nach 17 316,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 257,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 021,66 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,849 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 089,79 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2025, den Wert von 16 867,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 118,98 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,59 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 671,12 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit KSB SE (+ 8,96 Prozent auf 1 155,00 EUR), SMA Solar (+ 6,35 Prozent auf 33,48 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,36 Prozent auf 32,52 EUR), Vossloh (+ 2,80 Prozent auf 73,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,57 Prozent auf 55,95 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-7,58 Prozent auf 4,35 EUR), Gerresheimer (-5,81 Prozent auf 18,65 EUR), ATOSS Software (-4,88 Prozent auf 83,80 EUR), Grand City Properties (-4,80 Prozent auf 9,71 EUR) und Hypoport SE (-4,77 Prozent auf 83,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 2 204 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,56 Prozent, die höchste im Index.

