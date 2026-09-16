Basler Aktie

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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

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Index im Blick 16.09.2026 12:26:53

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab

Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.

Am Mittwoch steht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,01 Prozent im Minus bei 18 126,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,894 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,206 Prozent fester bei 18 164,73 Punkten in den Handel, nach 18 127,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 071,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 173,37 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SDAX bei 18 633,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der SDAX mit 18 423,12 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der SDAX mit 16 630,94 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,31 Prozent auf 12,10 EUR), STO SE (+ 3,10 Prozent auf 103,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,01 Prozent auf 66,65 EUR), Basler (+ 2,87 Prozent auf 21,50 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2,86 Prozent auf 57,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vincorion (-5,30 Prozent auf 18,14 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 54,80 EUR), Douglas (-1,86 Prozent auf 7,39 EUR), CANCOM SE (-1,74 Prozent auf 22,55 EUR) und GFT SE (-1,69 Prozent auf 26,10 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 189 507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,194 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,60 0,21% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 57,80 3,96% ASTA Energy Solutions
Basler AG 21,35 1,91% Basler AG
CANCOM SE 22,20 -2,84% CANCOM SE
Douglas AG 7,36 -1,47% Douglas AG
FRIEDRICH VORWERK 67,40 4,66% FRIEDRICH VORWERK
GFT SE 25,90 -2,45% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,21 -0,71% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,36 -0,95% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,50 -0,52% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,95 2,58% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,80 0,39% Mutares
SMA Solar AG 55,00 -1,96% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 102,00 3,87% STO SE & Co. KGaA
Vincorion 18,18 -4,72% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 166,95 0,22%

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