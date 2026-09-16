Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|Index im Blick
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16.09.2026 12:26:53
Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab
Am Mittwoch steht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,01 Prozent im Minus bei 18 126,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,894 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,206 Prozent fester bei 18 164,73 Punkten in den Handel, nach 18 127,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 071,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 173,37 Punkten.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SDAX bei 18 633,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der SDAX mit 18 423,12 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der SDAX mit 16 630,94 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,31 Prozent auf 12,10 EUR), STO SE (+ 3,10 Prozent auf 103,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,01 Prozent auf 66,65 EUR), Basler (+ 2,87 Prozent auf 21,50 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2,86 Prozent auf 57,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vincorion (-5,30 Prozent auf 18,14 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 54,80 EUR), Douglas (-1,86 Prozent auf 7,39 EUR), CANCOM SE (-1,74 Prozent auf 22,55 EUR) und GFT SE (-1,69 Prozent auf 26,10 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 189 507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,194 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus
Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,60
|0,21%
|ASTA Energy Solutions
|57,80
|3,96%
|Basler AG
|21,35
|1,91%
|CANCOM SE
|22,20
|-2,84%
|Douglas AG
|7,36
|-1,47%
|FRIEDRICH VORWERK
|67,40
|4,66%
|GFT SE
|25,90
|-2,45%
|HAMBORNER REIT
|4,21
|-0,71%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,36
|-0,95%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|76,50
|-0,52%
|LPKF Laser & Electronics AG
|11,95
|2,58%
|Mutares
|25,80
|0,39%
|SMA Solar AG
|55,00
|-1,96%
|STO SE & Co. KGaA
|102,00
|3,87%
|Vincorion
|18,18
|-4,72%
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|SDAX
|18 166,95
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