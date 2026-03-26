Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,62 Prozent tiefer bei 16 631,91 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,933 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,411 Prozent tiefer bei 16 835,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 905,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 835,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 500,23 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,79 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 079,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 16 806,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 089,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,17 Prozent ein. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,66 Prozent auf 4,20 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,58 Prozent auf 14,96 EUR), pbb (+ 2,45 Prozent auf 3,01 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,20 Prozent auf 43,62 EUR) und Dermapharm (+ 1,52 Prozent auf 43,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Kontron (-14,90 Prozent auf 17,70 EUR), KSB SE (-14,53 Prozent auf 1 000,00 EUR), Medios (-8,53 Prozent auf 12,44 EUR), Elmos Semiconductor (-4,57 Prozent auf 146,20 EUR) und JOST Werke (-4,56 Prozent auf 54,40 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Kontron-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 858 204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,130 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at